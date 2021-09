Operação ‘Carga Pesada’ fiscaliza carretas irregulares em Manaus

Falta de equipamentos obrigatórios, pneus sem condições de uso e veículos sem licenciamento circulando pelas vias foram algumas das infrações encontradas durante a operação “Carga Pesada”, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), em que mais de 30 carretas foram conduzidas ao parqueamento por estarem irregulares, na tarde desta quinta-feira, 2/9, em frente ao Comando Geral da Aeronáutica, na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul.

“O prefeito David Almeida está atento à questão da segurança na circulação dos veículos de carga pesada. Estamos fiscalizando esses carros, para garantir mais segurança viária, além de apoiar o Detran-AM nessas fiscalizações, para reforçar o cumprimento às normas de segurança exigidas para o transporte de carga”, anunciou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Segundo o diretor do Núcleo Especial de Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM, Vitor Mansur, a parceria com a Prefeitura de Manaus, durante as operações, será intensificada, para combater a circulação de veículos, que estão irregulares e sem condições de trafegabilidade.

“Algumas carretas foram autuadas porque apresentavam irregularidades como falta de equipamentos obrigatórios, para garantir a segurança no transporte da carga; péssimas condições de manutenção ou estavam com documentos vencidos. Não aceitamos que veículos com tantas ilegalidades circulem nas ruas da cidade e, dessa forma, provoquem acidentes”, afirmou.

Desde 2013, a Prefeitura de Manaus regulamentou a circulação de veículos pesados na cidade, foi implantada a Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), que proíbe a circulação de veículos pesados na área central da capital e institui horários de tráfego em outras vias da cidade.

Vias do Centro que veículos pesados são proibidos de circular

Avenidas Leonardo Malcher, Floriano Peixoto, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco (trecho entre as ruas Quintino Bocaiúva e Dos Andradas), Lourenço da Silva Braga e Floriano Peixoto. Nas ruas Luiz Antony, Governador Vitório, Tamandaré, Marquês de Santa Cruz, Dos Andradas, Quintino Bocaiúva.

Vias com horários regulamentados para o tráfego de veículos pesados

Avenida Constantino Nery e Djalma Batista, das 6h às 9h e 17h às 20h, sendo proibida a circulação de veículos acima de oito toneladas. Das 9h às 17h é proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas.

Na avenida Maceió, das 6h às 20h, é proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas.

Na avenida Mário Ypiranga Monteiro, de 6h às 9h, é proibida a circulação de veículos acima de oito toneladas e das 9h às 20, proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas.

No caso da avenida Umberto Calderaro Filho, entre 6h e 17h, é proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas, e de 17h às 20h, é proibida a circulação de veículos acima de oito toneladas.

Vias com circulação livre entre 20h e 6h

O IMMU informa que as avenidas Rodrigo Otávio, Efigênio Sales e Max Teixeira estão regulamentadas para os veículos pesados em circulação para o lado direito da via.

Os agentes realizam diariamente a fiscalização e o monitoramento nessas avenidas, para coibir as infrações e garantir a segurança aos motoristas e pedestres.