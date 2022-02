ONU: mudanças climáticas põem em risco quase metade da população

Um novo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC – sigla em inglês) foi apresentado nesta 2ª feira (28.fev.2022). A pesquisa patrocinada pela ONU (Organização das Nações Unidas) aponta que as mudanças climáticas colocam quase metade da população mundial em risco. Leia a íntegra do relatório aqui.

O documento fala que as mudanças climáticas são mais rápidas do que a adaptação humana. O aquecimento global está remodelando o planeja de forma mais severa do que se sabia há alguns anos. Isso porque os impactos da ação do homem são maiores do que se pensava anteriormente.

O relatório descreve que já não é mais possível se adaptar há alguns impactos do aquecimento global. Além disso, afirma que as mudanças climáticas estão afetando a saúde física e mental de todas as pessoas.

Em relação as consequências para a saúde mental vem principalmente de traumas causados por catástrofes climáticas, como incêndios florestais e perda de meios de subsistência.

Ao Poder360, a especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima, Stela Herschman, disse que o estudo é um “alerta vermelho ao mundo“.

“A principal mensagem do relatório é de como a mudança climática já é uma ameaça“, disse.

Herschman destaca que o resultado mostra que temos pouco tempo para agir. “Temos 8 anos, até o final dessa década. Precisamos de mudanças drásticas“, afirma.

A especialista diz que os líderes mundiais precisam levar a sério as questões climáticas e afirma que as pessoas precisam, ao escolher seus candidatos políticos, avaliar se essas pessoas estão preocupadas com o clima e o futuro do planeta.

As secas, chuvas, tornados, inundações e outras extremos climáticos estão sendo vistos com cada vez mais frequência e de forma simultânea e suas consequências estão se tornando cada vez mais difíceis de gerenciar.

Um dos dados apresentados é que as vítimas de enchentes, secas e tempestades foi 15 vezes maior nos países altamente vulneráveis a mudanças climáticas quando comparado com países pouco vulneráveis.

A pesquisa mostra que as pessoas que menos contribuem para o problema são as mais afetadas. O estudo aponta para a questão da injustiça climática e para a vulnerabilidade. Cerca de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas vivem em contextos altamente vúlneraveis a mudança climática.

“Este relatório é um alerta terrível sobre as consequências da inação”, disse Hoesung Lee, presidente do IPCC.

Centenas de cientistas participaram dos estudos que duraram anos para a formação do relatório. Um dos pontos destacados é que as consequências do aquecimento já está contribuindo para crises humanitárias e que deve colocar cada vez mais em risco a segurança alimentar.

Há um alerta que mais problemas podem tornar-se irreversíveis caso o mundo passe de 1,5º C de aquecimento global. Atualmente este número está em 1,1º C. Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, usou as redes sociais para dizer que já viu muitos relatórios, mas nada como o novo relatório do IPCC.

Guterres afirmou que o estudo é “um atlas do sofrimento humano e acusação condenatória de liderança climática fracassada“.

Uma das conclusões dos cientistas é de que é necessária “uma ação ambiciosa e acelerada para se adaptar às mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que se faz cortes rápidos e profundos nas emissões de gases de efeito estufa“.

*Com Poder360