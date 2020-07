‘Ônibus da Mulher’ da Sejusc retorna com ação no bairro Redenção nesta sexta-feira

As atividades do “Ônibus da Mulher”, coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), serão retomadas nesta sexta-feira (24), em Manaus. O serviço retorna com palestras sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha, além de atendimento psicossocial para mulheres em situação de vulnerabilidade.

O serviço itinerante retorna com uma ação às 17h, na rua São Francisco, bairro Redenção, zona centro-oeste, a pedido do Instituto Cultural Afro Amazônia. O “Ônibus da Mulher” contará com os trabalhos de Assistência Social e Psicologia voltados ao público feminino. A programação será aberta ao público.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, destacou que o objetivo é levar informações sobre a Rede Estadual de Proteção à Mulher para a população, bem como os canais de denúncia disponíveis no Amazonas.

De acordo com a secretária executiva de Políticas para as Mulheres da Sejusc, Ana Barroncas, a unidade móvel seguirá todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

“Como o atendimento é individualizado, a profissional vai estar usando a máscara e a pessoa que entrar deve usar também. Vamos disponibilizar álcool em gel para quem for atendido. A retomada do atendimento psicossocial tem extrema importância, não só porque a gente consegue levar esse serviço itinerante para a mulher, mas também porque vamos estar lá palestrando, orientando os grupos de mulheres”, disse ela.

*Com informações da assessoria