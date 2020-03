Ônibus colide contra poste na Álvaro Maia

Na manhã desta terça-feira (31), um ônibus da Expresso Coroado colidiu contra um poste na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

O veículo fazia a linha 125 (Ufam/T1/Praça da Saudade) e com a violência do impacto cinco pessoas ficaram feridas – três mulheres e dois homens. Eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo relato dos passageiros, o motorista teria perdido o controle durante uma manobra. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) e a empresa de ônibus estão apurando as causas do acidente.

*ATUALIZADA ÀS 13H10