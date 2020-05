ONG promove festival com artistas internacionais para combate à Covid-19 na Amazônia

A organização americana Amazon Aid anunciou nesta segunda-feira (25) a realização de mais uma edição do festival Artistas Unidos pela Amazônia: protegendo os protetores (Artists united for Amazonia: protecting the protectors, em inglês), com a intenção de arrecadar recursos para o combate à Covid-19 na região da maior floresta tropical do mundo.

O evento acontecerá de forma inteiramente digital, com transmissão online e inscrição pelo site do festival. As performances começam na quinta-feira (28), a partir das 20h (horário de Manaus).

Entre as atrações estão nomes como Jane Fonda, Morgan Freeman, Carlos Santana, Jane Goodall, Wagner Moura, Sonia Guajajara, entre outros.

O valor arrecadado terá como destino o Fundo Emergencial da Amazônia, uma iniciativa de lideranças indígenas para garantir os recursos necessários para o enfrentamento à pandemia nas comunidades da Amazônia.

O festival Artistas Unidos pela Amazônia: protegendo os protetores é uma parceria com as organizações Amazon Watch e Rainforest Foundation, com o apoio da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coica).

Reportagem: Gabriel Veras/ACRÍTICA