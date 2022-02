Ong internacional apoia Semsa com insumos para atendimento a refugiados

A Prefeitura de Manaus recebeu a doação de insumos e equipamentos destinados ao fortalecimento das ações de atenção e cuidado à saúde de migrantes e venezuelanos, indígenas e outros segmentos em situação de vulnerabilidade social em Manaus. O auxílio veio da Fundação Pan Americana de Desenvolvimento para a América Latina (Fupad), uma Organização Não Governamental de ajuda humanitária com atuação na América Latina e Caribe, por meio do programa “Integrando Horizontes”.

A entrega dos materiais foi realizada no Departamento de Logística (Delog) da Semsa. Dentre os itens doados destacam-se macas, estetoscópios, sonares portáteis, balanças pediátricas e testes para Covid-19.

Para a chefe do Núcleo de Saúde dos Grupos Especiais da Semsa, Wanja Leal, as doações articuladas junto aos organismos de ajuda humanitária, com foco especial às mulheres e às crianças, representam uma importante contribuição para o enfrentamento da pandemia.

“Sem dúvida essa parceria, tem grande relevância para o incremento das ações já em curso, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, junto às pessoas que, em razão da alta vulnerabilidade socioeconômica, encontram-se mais suscetíveis aos impactos da pandemia”, frisou Wanja.