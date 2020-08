Onça-pintada é filmada atravessando trecho em obra na BR-319

Um vídeo que mostra uma onça atravessando um trecho em obras na BR-319 viralizou em uma rede social, na manhã de domingo (16). Nas imagens é possível ver o felino com outro animal na boca, provavelmente resultado de uma caça. De acordo com informações que circulam na rede social, o caso aconteceu no trecho entre os quilômetros 198 e 250 da rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO).

As imagens foram feitas durante o dia e mostram uma área ampla com obras de infraestrutura. A onça surge com a presa, caminhando lentamente, enquanto é filmada. No meio do trajeto, o animal para por alguns segundos e “encara” quem o filma. Em seguida continua o percurso.

Alguns metros depois e sem soltar a “refeição”, a onça, mais uma vez, olha para quem registra a cena e adentra a mata.

Fonte: D24AM