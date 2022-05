Omar visita sete municípios da calha do Juruá beneficiados com emendas parlamentares

Senador acompanha o resultado dos investimentos na prática

Mais de R$ 38 milhões já foram aprovados, em todo o mandato, pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) para investimentos em melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e assistência social nos sete municípios da calha do Juruá visitados neste fim de semana pelo parlamentar. O montante proveniente das emendas de bancada e individuais chanceladas por Omar vai beneficiar diretamente a população de Envira, Ipixuna, Guajará, Itamarati, Eirunepé, Carauari e Juruá.

O senador visitou os municípios para acompanhar o andamento da aplicação dos recursos, além de conversar com a população sobre as principais demandas que podem ser atendidas por meio dos convênios com as prefeituras. Ao iniciar a série de reuniões por Envira (a 1200 km da capital amazonense), Omar Aziz ressaltou como os municípios do interior precisam desses investimentos para realizar obras que só os repasses do Estado e a arrecadação local não conseguem atender.

“Muitos municípios não possuem praticamente arrecadação e ficam dependendo dos repasses estaduais, mas sabemos que as demandas são muitas e urgentes, principalmente as relacionadas à saúde e assistência social. Não estamos fazendo nenhum favor ao liberar essas emendas, pois é dever de cada parlamentar que representa o Amazonas em Brasília pensar nas famílias que vivem no interior”, salientou o senador.

Entre as melhorias mais recentes incluídas nas emendas do senador Omar estão o custeio do ingresso no Programa Alimenta Brasil (PAB) de praticamente todos os municípios da região, além da recuperação de ruas e estradas e custeio de assistência social. De acordo com a legislação atual, os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto a instituições.

