Omar defende união de forças políticas contra ataques à democracia

O senador alerta contra narrativas que buscam invalidar o resultado das urnas

O Senador Omar Aziz (PSD-AM), em entrevista na CNN, demonstrou preocupação com as declarações do presidente Jair Bolsonaro duvidando da lisura das urnas eletrônicas. Questionado sobre um apoio à uma terceira via, Omar defende que o único nome possível para conter o retrocesso no País é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar ressalta que questões urgentes como a economia, a fome e a miséria não podem ser esquecidas do debate político, mas que a democracia precisa prevalecer sem narrativas que tentam pôr em xeque o resultado das urnas.

Na avaliação de Omar, essa narrativa golpista está no subconsciente de muitos que cercam o presidente Bolsonaro. Na contramão desse pensamento, o parlamentar defende uma união das forças democráticas diante de qualquer indício de movimento criminoso no País que não respeite o resultado das Eleições de 2022.

O senador lembra ainda que o descaso do atual governo na área social fez com que a pobreza e a miséria voltassem a assombrar as famílias brasileiras. Mas além do debate socioeconômico, as tentativas de desacreditar as instituições brasileiras precisam ser combatidas.

“O presidente Bolsonaro sempre coloca em xeque o resultado das urnas sem nem ainda ter acontecido as eleições. Ele ataca o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o STF (Supremo Tribunal Federal), ataca as instituições quando elas se colocam contra as suas vontades. A democracia que eu defendo está acima de partidos políticos”, ressalta Omar.

Com informações da assessoria