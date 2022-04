Omar defende que ‘Estado brasileiro volte a ocupar espaços tomados por facções’

O presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado, o senador Omar Aziz (PSD-AM), destacou a importância de implementação de políticas sociais e de fomentar discussões em busca de combater o avanço da criminalidade no país, durante reunião deliberativa do colegiado. Para Omar, a CSP precisa avançar na construção de uma política macro, para que o Estado brasileiro volte a ocupar os espaços tomados pelas facções criminosas.

Na avaliação do parlamentar, não adianta apenas ter o policial armado nas ruas, com uma política de repressão. “Esse policiamento precisa ser acompanhado de políticas sociais para que a gente possa dar oportunidade, principalmente a essa juventude. O caminho também começa pelo apoio aos municípios brasileiros na área social, na saúde e na educação. Nós precisamos dotar os municípios brasileiros de ações de prevenção dentro da Segurança Pública, porque já estamos perdendo essa guerra, e perdendo para quem está ali fazendo assistencialismo dia a dia, coisa que o Estado brasileiro não tem condições de fazer”, salienta o presidente da comissão.

Outra questão que o senador Omar destacou foi a falta de uma polícia técnica realmente equipada. O parlamentar afirmou que no Brasil, atualmente, a falha na segurança pública é fruto da falta de investimentos na área e de inteligência na gestão do presidente Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a lacuna desses investimentos se reflete, ainda, na estrutura das delegacias especializadas, que chegam a acumular milhares de inquéritos e são alvos da descrença da população, quanto a resolução das ocorrências registradas.

“A população brasileira perdeu a crença de ir a uma delegacia fazer a denúncia, isso em qualquer delegacia especializada. O cidadão vai lá, abre um inquérito para depois ser engavetado, porque a polícia não tem condições, nem estrutural, nem no número de profissionais adequados para dar andamento ao volume dos casos. Precisamos apoiar esses policiais para que tenham como atender essa demanda e assim garantir mais segurança à população do nosso país”, completou o senador.

