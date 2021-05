Omar Aziz xinga mãe de senador governista na CPI da Covid

Na origem da altercação está a interpretação dos senadores sobre um trecho do documentário “A corrida das vacinas”, do Globoplay. FOTO: Reprodução

O presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), xingou a mãe do senador Marcos Rogério (DEM-RO) depois de o governista questionar sua forma de conduzir a sessão desta 5ª feira (27), marcada pelo depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. As informações são do Poder 360.

A discussão começou quando Rogério disse ao presidente do colegiado para conter sua “sanha” contra o governo federal. Aziz pediu respeito, afastou o microfone e falou: “Sanha é sua mãe”. Assista ao vídeo.

Na origem da altercação está a interpretação dos senadores sobre um trecho do documentário “A corrida das vacinas”, do Globoplay, exibido a pedido do rondoniense durante o tempo reservado para suas perguntas a Dimas Covas. O trecho reproduz um áudio vazado de uma reunião do diretor do Butantan com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em novembro de 2020.