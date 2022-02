Olimpíadas de Inverno de Pequim são marcadas por nove recordes mundiais

Nove recordes mundiais foram batidos durante as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. Sete novas marcas foram anotadas na patinação artística, com destaque para o americano Nathan Chen, além de um novo recorde mundial na patinação velocidade e outro na patinação em pista curta. O número é inferior ao visto em 2018, nas Olimpíadas de PyeongChang, que tiveram dez, mas é maior que em 2014 (sete) e 2010 (oito).

Os Jogos chegaram ao fim neste domingo com a Noruega na liderança do quadro de medalhas, com 37 pódios. Foram 16 ouros, oito pratas e 13 bronzes. Alemanha, China, Estados Unidos e Suécia completaram o top 5. Clique aqui e confira o quadro completo.

Nas Olimpíadas de Inverno, apenas três esportes têm a possibilidade de recordes: a patinação em pista curta, patinação velocidade e patinação artística. As demais, como esqui, bobsled, skeleton e luge, não há marcas a serem batidas por conta dos diferentes tipos de pista espalhadas pelo mundo.

Na patinação artística, tivemos sete quebras de recorde mundial. O termo utilizado para a modalidade não é exatamente recorde mundial, e sim “melhor marca da história”, mas o significado é praticamente o mesmo.

O americano Nathan Chen quebrou três recordes mundiais no individual, o mesmo aconteceu com os franceses Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron na dança no gelo. A outra marca ficou por conta de Sui Wenjing / Han Cong no programa curto da prova de duplas.

Na patinação em piscina curta, um recorde mundial foi batido, com a holandesa Suzanne Schulting, na prova de 1000 metros. Ainda foram quebrados oito recordes olímpicos, que são as melhores da história feitas em Jogos Olímpicos.

Holandesa Suzanne Schulting quebra recorde mundial e olímpico em quarta-de-final da patinação de velocidade em pista curta

Na patinação em pista longa, o sueco Nils Van der Poel foi o único a bater o recorde mundial, ao conseguir o tempo de 12m30s74 nos 10.000m. Na modalidade foram, ao todo, 13 recordes olímpicos.

*Com informações de Globoesporte.com