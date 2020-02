Oito bandas e blocos de Rua dão início ao Carnaval de Manaus 2020

A energia da folia do Carnaval começa a contagiar Manaus neste fim de semana. Oito bandas e blocos sairão às ruas com o apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) em diferentes zonas da cidade.

Este ano, a prefeitura apoiará 110 bandas e blocos de rua, no período de 8/2 a 15/3. As bandas e blocos receberão apoio de palco, som, iluminação, banheiro químico e equipamentos similares. Toda a programação será gratuita.

Centro

Neste sábado, 8/2, em sua 16ª edição, a tradicional banda do Jangadeiro iniciará sua folia a partir das 15h, na rua Marquês de Santa Cruz, Centro. O evento conta com bonecos gigantes que brincam e dançam ao som das tradicionais marchinhas, encantando o público. Na programação, as bandas Cachorro Café, Amigos do Som, Banda do Black e Demônio da Tasmânia, comandam as marchinhas de Carnaval e muitos outros estilos musicais.

“O Carnaval é uma das manifestações culturais mais envolventes, ninguém resiste a uma boa marchinha que acompanha gerações e gerações, elas são capazes de contagiar até aqueles que nunca brincaram de Carnaval. É uma satisfação muito grande ocupar esse espaço histórico com alegria”, ressaltou Mariolino Brito, um dos organizadores do evento.

Ainda no Centro, a partir das 15h, na rua Ferreira Pena, entre a rua Álvaro Maia e a avenida Ayrão, acontece o bloco do Pirão. Em sua 26ª edição, o festival cultural trará as ruas atrações como Maracatu Baque Mulher Manaus, Raízes Caboclas, Nunes Filho, Johnny Jack Mesclado, Casa de Caba, dentre outras. Nos intervalos, DJ M Portuga comandando a festa.

No domingo, 9/2, a folia acontecerá na rua Ferreira Pena, a partir das 16h, com a banda do Théo. Na programação, grandes nomes de artistas locais como Uendel Pinheiro, George Japa, Pororoca Atômica, Vanessa Auzier, além de DJ Layla Abreu, DJ Evandro Jr & XDX.

Centro-Oeste

A banda da Paz é quem dará a largada no grito de Carnaval na zona Centro-Oeste. O evento acontecerá na rua Amparo de Tororó, entre as ruas da Prosperidade e 7 de Abril, na segunda etapa do bairro Alvorada. Este ano, a banda da Paz vem com iniciativa de inclusão social sobre a síndrome de Down, e, entre as atrações, DJ Dentinho, Banda Meu Xodó, Grupo Calçada, Banda Ritmos com o melhor das marchinhas, além da Dança do Ventre, com a Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam).

Sul

No sábado, 8, a partir das 12h, na rua Inocêncio de Araújo, no bairro Educandos, acontece a banda do Coronel, com o melhor do frevo e axé, além das tradicionais marchinhas de Carnaval.

Ainda no Educandos, a partir das 14h, acontece a banda da Angélica, que ocupará o Centro Social e Cultural Zelândia Pinheiro, situado na rua Inocêncio de Araújo, s/n. Na programação musical, Guto Lima, Bateria Furiosa da Reino Unido, Grupo Poder a Mais e Dj Maycon, além de outras participações especiais.

No domingo, 9, a partir das 12h, entre as ruas Visconde de Porto Alegre e Japurá, na Praça 14 de Janeiro, a folia ficará por conta da banda do Vitória do Morro Futebol Clube. O evento contará com a participação das bandas Juventude do Samba, Os Piratas na Folia e seus metais, Deusa Pires – a rainha do Bolero e, ainda, a Escola de Samba da Vitória Régia.

Ainda no domingo, na avenida Maués, entre as ruas Tefé e Parintins, no bairro Cachoeirinha, acontece a banda do Álcool.

Oeste

E encerrando a maratona de bandas e blocos deste fim de semana, acontece também neste domingo, 9, a partir das 16h, na rua Jardim Botânico com Padre Severo e Santa Helena, próximo a feira Jardim dos Bares, no bairro São Jorge, a Banda do Galhardo. Na programação da banda que leva no slogan “O leão do São Jorge”, as bandas Frutos do Pecado, Dion Brasil, Forrozão Mil Grau, Frutos do Pagode e Banda Meu Xodó.