Ocupação irregular em área verde do Águas Claras é alvo de fiscalização

No intuito de conservar as áreas verdes da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizou, na sexta-feira (27), uma ação de combate à ocupação irregular em uma área verde no bairro Águas Claras, zona Norte. Alguns trechos do espaço haviam sido concretados e estavam sendo utilizados como estacionamento privado e área de comércio por moradores e comerciantes.

“É importante que a população compreenda a importância das áreas verdes urbanas, para a qualidade ambiental na cidade. Além da função ecológica, as áreas verdes urbanas também contribuem para a drenagem das águas pluviais e a permeabilidade do solo”, observou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

De acordo com o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, foi realizada a remoção da camada impermeabilizante de concreto, além de detritos de obras descartados irregularmente no local.

“O objetivo principal é coibir a ocupação irregular em áreas verdes e devolver a permeabilidade do espaço e em seguida realizar o plantio de mudas, para melhorar a cobertura vegetal da área do bairro Águas Claras, impedindo assim que essas ocupações irregulares se consolidem e venham a comprometer os fragmentos florestais ainda existentes no local”, explicou Deyvson.

Coordenada pelos Departamentos de Arborização e de Fiscalização da Semmas, a ação contou com o apoio logístico da Unidade Executora de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (UEP/Seminf) e do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

Ainda segundo Deyvson, nos próximos dias, o trabalho no local irá continuar até que toda a área verde receba o plantio de mudas, além, dos serviços de manutenção e rega, para o pleno desenvolvimento da vegetação.

Requalificação

Além dessas ações, a Semmas tem buscado a requalificação ambiental das áreas verdes de loteamentos aprovados, por meio do projeto “Espaço Verde”, que consiste na dotação de espaços de convivência, lazer e recreação, conciliando assim a conservação ambiental com o usufruto das áreas verdes pela população.

*Com informações da assessoria