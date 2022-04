Obras em erosão no Mauazinho entram em fase final de serviço

Com a presença de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta segunda-feira, 11/4, as obras de recuperação da área atingida por uma erosão na rua Manuel Ribeiro, no bairro Mauazinho, zona Sul da capital. Diante de um serviço mais 90% finalizado, o gestor municipal determinou a recuperação asfáltica da via e a realização do paisagismo no local, para que a área seja entregue em até 30 dias à população.

“Foram oito meses só para licitar, mais seis meses para executar. Ainda faltam alguns detalhes finais, mas a obra está praticamente concluída. Determinei o recapeamento total dessa rua, colocação de lixeiras, fazer um paisagismo aqui, a pintura desses bancos nas cores do mosaico da prefeitura. São espaços como esse que nós encontramos, totalmente deteriorados, que estamos entregando totalmente humanizados para a população. São serviços como este que estão fazendo a diferença na nossa administração, as pequenas intervenções para melhorar a qualidade de vida do povo da nossa cidade”, enfatizou Almeida.

De acordo com técnicos da Seminf, para conter a erosão e recuperar o espaço, foram realizadas ações de forma preventiva e minuciosa visto o tamanho do problema que atingiu a rua Manoel Ribeiro. No total, foram mais de 45 metros de erosão causados por construções irregulares.

A região, que já é geograficamente erosiva, sofre com alagamentos e desmoronamentos nos períodos de chuva.

Foram utilizados mais de 20 mil metros cúbicos de argila na área, solucionando, de forma definitiva, o problema de mais de cem famílias que residem na via. Fora isso, o local recebeu implantação de drenagens profundas, terraplanagem e asfalto. Além da infraestrutura básica, a Prefeitura de Manaus implantou uma praça com área de lazer para crianças, jovens e adultos.