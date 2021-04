Obras do viaduto do Manoa chegam a 80% das adequações técnicas apontadas pelo Crea-AM

A obra no Complexo Viário Professora Isabel Victoria, situado no acesso ao conjunto Manoa, na avenida Max Teixeira, zona Norte, atinge cerca de 80% das adequações apontadas no laudo técnico elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), que fazem parte das medidas determinadas pelo prefeito David Almeida para garantir segurança aos motoristas e pedestres.

A etapa de fresagem da alça (retirada do pavimento antigo) já foi concluída, e as obras avançam para a parte final de concretagem do último tramo do tabuleiro e execução do serviço de recapeamento dos trechos em cima do elevado que está recebendo o pavimento rígido, onde estão sendo utilizados 150 metros cúbicos de concreto armado.

Após o período de cura do recapeamento, que leva em torno de 28 dias, o próximo passo é o da sinalização viária e posteriormente a liberação da via, mediante vistoria da Comissão e de todos os órgãos de controle e fiscalização.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, as empresas do consórcio que realiza a obra aderiram a todas as adequações apontadas pelo Crea-AM. “Seguimos a recomendação do prefeito David Almeida em ter um diálogo com todos os envolvidos e conseguimos chegar a um consenso, que vai garantir a qualidade necessária para esta obra tão importante para a cidade, mas que infelizmente foi inaugurada de maneira apressada e irresponsável”, disse.