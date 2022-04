Obras do ‘Asfalta Manaus’ começam na segunda-feira em vários bairros

Os bairros Planalto, Alvorada, Centro, Coroado e Nova Conquista serão os primeiros a serem beneficiados, a partir da próxima segunda-feira, 2/5, pelo programa “Asfalta Manaus”, que teve a ordem de serviço assinada, ontem (28), pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima. O programa irá reestruturar aproximadamente 10 mil ruas na capital amazonense.

A rua 6, no conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona Oeste, será a primeira a receber as obras. Na sequência, mais vias do bairro serão contempladas. A rua Borba, no bairro Nova Conquista, também receberá novo asfalto. Durante a semana os demais bairros Coroado, Alvoradas 1, 2 e 3, Centro, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina e Nova Cidade receberão obras intensificadas.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, a parceria entre o prefeito David Almeida e o governador Wilson Lima demonstra a união em prol de uma cidade mais justa para todos, que infelizmente por muitos anos teve seus governantes andando em caminhos opostos, prejudicando a população.

“Por anos, Manaus teve governantes andando em caminhos opostos, e quem perdia sempre era a população. Mas, agora, temos a união entre dois gestores trabalhadores, que vieram de famílias simples e batalhadoras e sabem da necessidade de caminhar na mesma direção, beneficiando diretamente a população manauense. Manaus nunca viu um trabalho tão ousado como esse, são 10 mil ruas que vamos recuperar. E digo mais, são ruas transversais, perpendiculares, becos, vielas, nas zonas Norte, Leste, Oeste e Sul. A gestão David Almeida é assim, ousada e ele tem credibilidade, pois cumpre o que promete. Vamos para cima, porque o trabalho não para”, afirmou Renato.

Ainda segundo o secretário, o prefeito David Almeida e o governador Wilson Lima vão estar acompanhando diariamente os recapeamentos em todas as zonas geográficas da capital.

Planejamento

Mais de 500 máquinas, um efetivo de mais de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica serão empregados na execução das obras. As equipes irão trabalhar com a fresagem das vias, retirando o asfalto desgastado, aplainando as vias e aplicando o novo asfalto. No bairro Nova Cidade, mais de 230 ruas serão totalmente recapeadas; já nos Alvoradas 1, 2 e 3, mais de 250 vias serão atendidas, enquanto no Santa Etelvina, 130 ruas serão contempladas. Essas 610 ruas são referentes apenas ao início dos trabalhos, pois a meta são 10 mil vias totalmente recapeadas.

Com informações da Seminf