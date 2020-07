Obras do Anel Sul alteram trânsito na Torquato Tapajós

A partir desta quarta-feira (1°/07), o tráfego de veículos na avenida Torquato Tapajós deverá sofrer alterações no trecho compreendido entre as duas alças do trevo do Anel Sul, que dão acesso à avenida José Henriques e se estendem até a avenida Margarita. As mudanças irão ocorrer por conta da continuidade das obras do Anel Sul na área do trevo em construção no local, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

A principal modificação será a desativação do desvio atual, situado na parte central do canteiro, para que as obras tenham continuidade. Dessa forma, os motoristas passarão a utilizar novas alças laterais, que ficarão em uso definitivo e já estarão liberadas na quarta-feira (1°/07).

Direcionamentos – A avenida Torquato Tapajós não terá alterações no sentido Centro-Bairro, ou seja, o condutor vai passar direto rumo à barreira, sem interferência nenhuma nesse sentido.

Já o motorista que estiver na Torquato Tapajós e quiser chegar à avenida José Henriques, em direção à avenida Margarita, deverá utilizar a nova alça para a direita e descer em direção a esta via, sentido Detran-AM.

Quem estiver no sentido contrário pela Torquato Tapajós, ou seja, na direção Bairro-Centro, também não terá interferência nenhuma, porém a mudança nesse trecho da avenida será na posição de alguns semáforos, que vão ser implantados para facilitar o trânsito e a realização da obra. Vale destacar que as faixas permanecerão as mesmas tanto no sentido Centro-Bairro quanto no Bairro-Centro.

Outras alterações – O motorista que estiver seguindo pela avenida Margarita em direção à Torquato Tapajós irá utilizar a alça nova também à direita, no sentido Centro-Bairro.

Se o condutor quiser tomar o sentido Bairro-Centro, terá de fazer um ligeiro contorno e esperar a vez no semáforo, sendo esta a modificação nesse trecho.

Quem estiver na avenida Margarita e quiser se dirigir para a Torquato Tapajós em direção ao bairro deverá seguir a alça lateral e terá a direita livre.

Quem vem pela Estrada do Tarumã para acessar a avenida Margarita terá que se dirigir à Torquato Tapajós no sentido Bairro-Centro e fazer o retorno em frente ao Condomínio Forest Hill, depois deverá voltar à Torquato e tomar a alça à direita.

O motorista que estiver na Estrada do Tarumã em direção à Torquato Tapajós no sentido Bairro-Centro, vai fazer o percurso normal, sem nenhuma alteração.

Por fim, o condutor que estiver na Estrada do Tarumã rumo à Torquato Tapajós no sentido Centro-Bairro vai fazer o retorno já existente no local sem nenhuma mudança, ou seja, vai fazer o mesmo trajeto e seguir em direção à barreira.

*Com informações da assessoria