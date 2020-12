Obras de iluminação da Ponte Rio Negro já estão em andamento, informa Seinfra

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informou que já está em andamento o Contrato nº 066/2020 do órgão, que prevê a realização de obras e serviços de reforma da iluminação viária e cênica da ponte Jornalista Phelippe Daou, a Ponte Rio Negro, que interliga a capital amazonense aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, por meio da rodovia estadual AM-070.

O contrato com a empresa vencedora do processo licitatório e a ordem de início já foram assinados, e os trabalhos já estão em curso desde o fim do mês de novembro último.

Com investimento de R$ 4.608.018,08, serão realizados serviços como a troca de todas as lâmpadas da via pública ao longo dos 3,5 quilômetros de extensão da ponte, destacando-se que todas as lâmpadas serão do tipo LED.

Também serão trocadas todas as luminárias do vão central da ponte, que fazem a iluminação cênica.

O contrato também prevê a troca de todos os cabos alimentadores de energia e de todo o cabeamento do Serviço de Proteção contra Descargas Aéreas (SPDA), que protege as instalações elétricas e demais componentes eletrônicos instalados na ponte.

Na mesma linha, serão trocados os dispositivos denominados contatores, que são os comandos da via pública e as unidades controladoras automáticas dos refletores da iluminação cênica, no vão central da ponte.

A obra tem entrega agendada para o primeiro trimestre de 2021.

