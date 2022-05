Obras de contenção de erosão na zona Norte seguem em ritmo acelerado

As obras de revitalização de uma área afetada pela erosão de mais de 30 metros de profundidade na rua Félix, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte, seguem em ritmo acelerado. O trabalho realizado pelas equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), tem o intuito de devolver a área reestruturada, levando segurança a todos que moram no entorno.

Os serviços intensificados, na segunda-feira, 30/5, estão reestruturando a área que tem aproximadamente 3.742 metros quadrados, nessa primeira etapa do serviço, com retroescavadeira e tratores que trabalham na contenção. De acordo com Renato Júnior, titular da Seminf, o local já recebeu aproximadamente 39 mil metros cúbicos de barro, e receberá a implantação de redes de drenagem profunda e superficial.

“O problema é antigo e foi ignorado pelas administrações anteriores. A erosão se formou devido à falta de manutenção e, por implantações de tubulações irregulares, causando o desgaste de todo o talude, o que formou uma cratera com 30 metros de profundidade. Iremos implantar uma escada hidráulica, que irá transportar de forma correta às águas das chuvas, sem provocar novas erosões no local”, enfatizou Renato Júnior.

Ainda de acordo com o secretário, o local apresentou diversos sinais de problemas no passado, mas foi ignorado, chegando ao ponto da erosão levar risco aos moradores. Mas com uma ação rápida determinada pelo prefeito David Almeida, a solução está sendo dada à população.

“Vamos devolver a paz e a tranquilidade dos moradores, e na conclusão do serviço, entregar uma praça para que possam ter uma área de lazer para desfrutar com suas famílias”, afirmou Renato Júnior.

Finalizado o serviço de contenção e do talude e revitalização do entorno, uma área de 641,63 metros quadrados receberá uma praça pública e um espaço de lazer levando dignidade e dias melhores à população local.

*Com assessoria