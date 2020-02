Objetos furtados são encontrados dentro de embarcação, em Jutaí

Policiais do 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM), localizado no município de Jutaí, juntamente com o efetivo do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado em Tefé, que se encontram de reforço policial naquele município, com o objetivo de coibir a criminalidade no interior do estado do Amazonas, realizaram, na última terça-feira (04/02), ações da operação “Embarque Seguro“ em embarcações que fazem linha de Jutaí para Manaus, quando encontraram objetos provenientes de furto.



No barco, os militares encontraram uma mochila preta, contendo três celulares, 12 alianças, nove anéis, sete pares de brincos, três medalhas, 12 cordões e 12 pulseiras, que haviam sido furtados no dia 20 de janeiro de um estabelecimento comercial, e que seriam entregues a uma mulher na cidade de Manaus. Diante do fato, os produtos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.