OAB-AM suspende advogado por cometer desvios financeiros

Joshua Victor Arruda Machado, foi suspenso de exercer a profissão, pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB seccional Amazonas, após ter desviado mais de R$400 mil do escritório de advocacia onde atuava. A decisão só poderá ser revertida se Joshua devolver o valor integral usado para o próprio enriquecimento.

O desvio do valor foi descoberto no ano de 2018, após a realização de uma auditoria interna no escritório da Nelson Wilians Advogados, filial Manaus, onde atuava. O levantamento apontou falsificação de recibos, nos quais os pagamentos dos honorários advocatícios haviam sido depositados em contas bancárias de terceiros, entre agosto de 2016 e dezembro de 2017, somando assim um rombo de R$408.900.

Na ocasião, Joshua Machado atuava como supervisor cível do subnúcleo de audiências. O advogado confessou que cometeu o desvio nessa época e que usufruía dos valores para fins pessoais. Conforme o seu termo de confissão, ele diz: “Falsifiquei recibos de honorários advocatícios referentes ao pagamentos de audiências, cujo os pagamentos foram realizados em contas de amigos íntimos e que repassavam os valores auferidos mensalmente”. Ainda de acordo com o documento, o advogado agora suspenso apresentou como justificativa o argumento de que o “escritório é grande e luxuoso, e que o mesmo suportaria o seu pequeno erro”.

Porém, para o advogado Sérgio Rodrigo Russo Vieira, a situação de seu colega de profissão é lamentável e o “pequeno erro” é gravíssimo e traz enorme prejuízo e exposição a imagem da Instituição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), respingando assim em todos da classe.

“É dever de todo advogado pautar-se pela honestidade e defender o desenvolvimento da profissão, bem como zelar pela imagem da Instituição a qual pertencemos. As condutas narradas na representação, praticadas pelo advogado ora suspenso, ofendem e muito a dignidade da profissão, atenta contra o respeito e a confiança que são bases estruturais dos valores da advocacia”, pontuou o advogado.

O advogado Sergio Vieira entrou com um pedido de exclusão do registro de Joshua Machado na OAB. “Considero que houve uma atitude de extrema gravidade e que deve ser julgado com o rigor que a Lei impõe, vez que o exercício da advocacia traz os pressupostos da confiança e da segurança. Não sendo escusa a quem a exerça”, finalizou.

Após o ocorrido, a Nelson Wiliams Advogados ampliou a implantação nacionalmente diversos mecanismos de controle, segurança e compliance.

Confira o termo de confissão do advogado:

*Com informações da assessoria