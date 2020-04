“O quadro é assustador”, diz Belarmino Lins ao pedir respiradores

Em busca de maior assistência emergencial ao Amazonas nesta etapa de luta contra a pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) encaminhou Moção de Apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e ao Ministro da Saúde, Nelson Teich, pleiteando a disponibilização urgente de aparelhos respiradores e de recursos humanos (médicos) para intensificação do combate ao coronavírus no Estado.

“Estamos chegando ao pico da pandemia e o quadro é assustador, o vírus não distingue quem é rico de quem é pobre, o momento é de medo”, disse o parlamentar ao discursar na Sessão virtual da Aleam na manhã desta quinta-feira (30). Segundo ele, o agravamento da pandemia é patente juntamente com o crescimento das demandas do Estado diante do desafio de ter que enfrentar a forte incidência do vírus letal.

Por isso, o parlamentar diz que todos os esforços devem ser envidados para que a rede hospitalar do Estado seja melhor equipada para encarar a pandemia em maio. “Esperamos que o presidente Bolsonaro e o ministro Nelson Teich se sensibilizem com o nosso apelo em favor de aparelhos respiradores, mais remédios e mais médicos para ajudar nos esforços do Governo do Estado para debelar a pandemia”, destacou.

Além de Bolsonaro e Teich, a Moção de Apelo de Belarmino Lins também foi direcionada à bancada de deputados e senadores que representam o Amazonas no Congresso Nacional para que movam urgentes gestões junto ao Palácio do Planalto em favor da causa.