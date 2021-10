O mistério dos navios da Segunda Guerra Mundial que emergiram no Japão

A atividade do vulcão subaquático Fukutoku-Okanoba, localizado a cinco quilômetros da ilha japonesa de Iwo Jima, fez com que, pelo menos, 24 navios naufragados durante a Segunda Guerra Mundial emergissem à superfície nas últimas semanas.

Num vídeo transmitido pela rede All-Nippon News, vê-se o ‘esqueleto’ das mais de duas dezenas de embarcações. O cenário misterioso, e até fantasmagórico, tem gerado muita curiosidade.

WATCH: An undersea volcano and related tectonic activity near the Ogasawara island chain in Japan has raised the island of Iwo Jima, exposing a fleet of partially sunken Second World War ships. pic.twitter.com/Sa2uFdUOqA

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2021