O Crea-AM tem desafios para 2021, afirma Afonso Lins

Na reunião de confraternização da Aitas-AM, no bairro Flores, zona centro sul de Manaus, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), Engenheiro Afonso Lins, falou dos desafios para 2021, concluir uma obra parada há mais de 15 anos, realizar concurso para fiscal, implementar as tecnologia a favor dos usuários do Crea e outros. Também anunciou sua candidatura para o cargo de coordenador dos presidentes dos Crea de todo o país.

“Vamos dar inicio a nossa obra sonhada idealizada e parada há mais de 15 anos, iremos fazer a licitação e concluir este próximo ano, remos implementar a tecnologia em favor dos usuários do Crea-AM, cartão de crédito, entre outros. Também realizaremos o concurso para fiscal e assim aumentar a fiscalização no setor primário na capital e os municípios do interior do estado”, salientou o Engenheiro Afonso Lins.

Entidades de classe tem papel importante

Na oportunidade o Eng Lins destacou o papel importante das entidades de classe e disse “As entidades de classe tem um papel importante junto ao Crea Am, neste sentido a Aitas tem se destacado porquanto procura contar com seus próprios recursos através de projetos e pelo seu trabalho social, o Crea Am precisa de conselheiros com esse perfil”

Candidato a coordenador de presidentes do CREA

Na oportunidade, Afonso Lins anunciou sua candidatura para Coordenador dos presidentes dos Creas de todo o país. “Em fevereiro haverá a escolha para coordenador e me apresentarei como candidato. Para o Amazonas é muito importante para trazer mais investimentos”, destacou.