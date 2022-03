O Boticário usa tecnologia inédita em maquiagem para os olhos

Mesmo já passados dois anos do início da pandemia, o uso de máscara ainda é fundamental fora de casa. Nem por isso, as mulheres deixaram a vaidade de lado e, ao longo desse tempo, foram adequando a maquiagem para que ela fosse inserida no atual cenário. Destaque nos olhos e uso de produtos com tecnologia cada vez mais avançada para realçar essa região do rosto tem sido a saída para quem quer mostrar que quer mostrar um olhar marcante e com uma make com acabamento diferenciado.

Para atender esse público, a marca nacional de beleza O Boticário acaba de lançar a Máscara de Cílios Make B. Scandallashes, que tem uma combinação exclusiva na fórmula e no aplicador que assegura fios 38 vezes mais volumosos, alongados e curvados.

O resultado, que já aparece na primeira aplicação, deve-se à conjunção de vários fatores, a começar pela fórmula com vitamina E e partículas microfinas, que entregam uma profunda intensidade de cor e longa duração. Já o aplicador tem formato de ampulheta e cerdas multieffect, que dispensam a quantidade ideal de produto, evitando desperdício, e garantem que a máscara alcance até os fios mais curtos, nos cantinhos dos olhos.

Promoção

Até o dia 6 de março, o Boticário promove o Festival de Olhos, com itens de olhos e sobrancelhas de Make B. com 20% de desconto. O combo Olhar Scandallashes, por exemplo, conta com a Máscara de Cílios Scandallashes e o Lápis Retrátil para Olhos pelo valor de R$ 99, somando um desconto de 29%. Para quem ama paletas de sombra, elas também estão contempladas na promoção.

Os itens são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.