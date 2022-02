“O bom condutor pode ter até 40% de desconto no IPVA”, diz Chico Preto

Com o anúncio do governador do Amazonas Wilson Lima, nesta sexta-feira (11/02), onde um decreto concede desconto de 20% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado, o pré-candidato ao senado, Chico Preto, ressalta que além dos 20% de desconto do decreto governamental, o motorista também tem direito á 20% de desconto pela Lei de nº 203/2014 de sua autoria, em cima do IPVA, para os condutores que não têm infrações na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o decreto, que foi encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o novo desconto de 20% não interfere na atual política de reduções por pagamento antecipado ou boa conduta no trânsito, pela Lei que Chico Preto foi o autor. Ou seja, é um acréscimo de benefícios aos contribuintes do Amazonas.

“Com este decreto governamental e a minha lei, o bom condutor tem direito a 40% de desconto no seu IPVA. Uma oportunidade única para organizar as finanças, nesses anos tão difíceis e também com os altos valores dos carros tanto no 0km quanto no usado”, declarou Chico Preto.

O benefício do decreto governamental será válido para o calendário de recolhimento do tributo do ano de 2022, incluindo os casos em que o contribuinte optou pelo pagamento parcelado.