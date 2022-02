O 1° lugar em saúde básica no Brasil é nosso

Manaus está em primeiro lugar entre as capitais do Brasil em saúde básica. O resultado é inédito e foi conquistado no Previne Brasil, programa do governo federal que avalia a saúde básica pelo desempenho dos serviços prestados à população. A conquista é fruto dos esforços e trabalho em equipe de uma gestão comprometida com a saúde e que vem ampliando o acesso a consultas e exames a quem mais precisa.

Em menos de um ano, Manaus se tornou referência nacional. Em 2020, por exemplo, a rede municipal contava com 288 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e 67,28% de cobertura da Atenção Básica. Em 2021, o número de equipes subiu para 339 e o alcance de 77% de cobertura na Atenção Básica.

O Previne Brasil trabalha justamente com base nos indicadores de cada localidade e seus resultados, com financiamento de ações voltadas à Atenção Primária à Saúde (APS) e repasse financeiro aos municípios. Para isso, o programa avalia indicadores em áreas como: “Saúde da Mulher”, “Saúde da Criança”, “Pré-Natal”, “Cobertura Vacinal” e “Doenças Crônicas”. E o êxito de Manaus foi conquistado especialmente nos indicadores relacionados aos serviços ofertados às gestantes na rede pública municipal. São eles:

Proporção de gestantes com ao menos seis consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação;

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis;

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

Também apresentaram resultado crescente:

O indicador relacionado a pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre nas unidades da rede municipal de saúde.

O indicador relacionado ao percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada na rede de atendimento.

Com o resultado, Manaus deixou para trás os 64% de pontuação referentes a 2020 e conquistou a marca de 81%, seguida por Palmas, com 68,9%; depois Curitiba, com 68,5%.

Os investimentos e esforços realizados ao longo de 2021 tornaram a capital amazonense referência nacional. Manaus ganha com uma gestão que leva saúde de qualidade para todos.