Nunca se deve lavar carne de frango crua, alerta agência americana

A agência Centers for Disease Control and Prevention (CDC), do governo dos EUA, fez um alerta pelo Twitter à população: nunca se deve lavar carne de frango crua. O motivo, explica a agência, é que lavar o frango pode transmitir germes e bactérias que causam doenças, especialmente a perigosa salmonela, para outras comidas e utensílios de cozinha.

“Nós não queríamos deixar vocês preocupados, mas é verdade: mate os germes cozinhando muito bem os alimentos e não lavando-os”, acrescentou o CDC, que ainda fez outra recomendação.

“Na verdade, você não deve lavar ovos e nenhum tipo de carne, nem bovina, nem suína antes de cozinhar”, explicou a agência norte-americana. “Todos esses alimentos podem espalhar germes por sua cozinha.”

No mesmo post, a agência reforçou outras boas práticas ao cozinhar: não coloque comida cozida em superfícies ou recipientes que estejam sujos de carne crua, para não haver contaminação cruzada.