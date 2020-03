Novos casais se formam no Congresso Nacional

Palco de disputas, divergências e polarização, Brasília parece ter, no entanto, um ar que conspira a favor do amor. Se não existe amor em SP, como diz a música, na capital federal está sobrando. No Congresso então…

Em setembro de 2019, João Campos, deputado federal pelo PSB, e a colega Tabata Amaral, deputada federal pelo PDT, começaram um romance entre uma bancada e outra da Câmara. Na mesma época, já era grande a admiração do deputado federal Glauber Braga pela também deputada Sâmia Bomfim, sua companheira no PSOL. Sem falar em Lindbergh Farias, ex-senador, que já conhecia de longa data a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Resultado: todos estão namorando.

João Campos foi noivo durante anos de Lara Santana. Quando começaram os boatos de um affair com Tábata, os dois já haviam terminado, mas mantinham a amizade e fotos do namoro nas redes sociais. Desde que os jovens deputados assumiram o relacionamento, inclusive com João levando Tábata para passar o réveillon com a família em Pernambuco, Lara desfez a amizade e deletou os registros.

Tabata passou a frequentar constantemente o reduto eleitoral de João, filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto num acidente de avião, em 2014. Durante o carnaval de Recife e Olinda, o casal fez uma peregrinação pelos blocos mais tradicionais dos locais.

Foi um carnaval romântico para Glauber e Sâmia também. Em janeiro, ao postar uma foto ao lado do deputado, a deputada assumiu o namoro com ele em seu perfil no Instagram. Ele, porém, já dava bandeira ao comentar com corações as postagens da “crush”. O casal também curtiu bastante os blocos. Só que em São Paulo.

Por último, Gleisi e Lindbergh surpreenderam a muitos desde quando o clima de romance aconteceu. A deputada tem estado no Rio com mais frequência e os dois mantêm o namoro ainda preservado. Mas não deixam de ir a locais públicos, principalmente em bares da Lapa, no Centro da cidade.