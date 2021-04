Novo vazamento de dados no Facebook; saiba se você foi afetado

No último sábado (3), dados de 533 milhões de usuário do Facebook foram vazados e agora estão disponíveis de forma gratuita em um conhecido fórum de hackers. No banco estão informações como nome completo, telefone, data de nascimento e email. Segundo o The Record, o banco estava dividido em 106 pacotes diferentes, um para cada país.

Embora o Facebook tenha afirmado que os dados em questão são antigos e que fazem parte de uma brecha da plataforma que já foi corrigida, especialistas averiguaram as informações e afirmaram que os dados são legítimos. Ou seja, o banco ainda pode ser usado por cibercriminosos para realizar ataques de engenharia social e praticar golpes e fraudes.

Para conferir se o seu email foi exposto neste ou em outros vazamentos de dados, confira o passo-a-passo abaixo:

1. Acesse o site haveibeenpwned.com;

2. Digite seu endereço de email na barra de buscas;

3. Se a informação foi vazada, você receberá uma mensagem do site alertando para alterar a senha e ativar a autenticação de duas etapas na sua conta.

Na plataforma, as pessoas também podem conferir todas as violações de credenciais vinculadas ao endereço de email cadastrado na página.

Além disso, o fundador do site, Troy Hunt, disse em um tweet que pretende expandir o serviço para que a plataforma identifique também números de telefone vazados no banco de dados. Para as pessoas afetadas pela divulgação de dados, especialistas recomendam que a senha seja alterada o mais rápido possível. [TECMUNDO]