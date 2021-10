Novo teste de Queiroga dá positivo e ministro terá que continuar em NY

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não poderá deixar os Estados Unidos nesta sexta-feira (1º/10), como desejava, porque o novo teste para a Covid-19 realizado por ele na quinta-feira (30/9) apresentou, mais uma vez, resultado positivo para a doença.

Segundo interlocutores, o titular da Saúde deve fazer um terceiro exame nos próximos dias. Enquanto isso, ele seguirá cumprindo quarentena em um hotel, em Nova York.

O ministro realizou o teste na quinta-feira, por ser o 10º dia oficial da doença. Pelas regras americanas, caso Queiroga testasse negativo nesse dia e estivesse sem sintomas, ele poderia deixar o isolamento e voltar ao Brasil.

O ministro foi diagnosticado com a Covid-19 em 21 de setembro, quando estava prestes a voltar ao Brasil na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Queiroga tinha viajado a Nova York para acompanhar o chefe do Executivo nacional na Assembleia Geral da ONU. (METRÓPOLES)