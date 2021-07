Novo single do cantor e compositor Santaella será lançado nesta sexta (23)

A obra é um compilado de momentos, frases e objetos que representam o relacionamento do cantor Santaella com sua namorada. FOTO: Divulgação

“Vinte Minutos” é o novo single que o cantor e compositor Santaella lança esta semana; o último antes do EP Primavera, previsto para sair em agosto, pelo selo Cada Instante. A partir da zero hora da próxima sexta-feira, dia 23 (23 horas, de quinta, em Manaus), a música já estará disponível em todas as plataformas digitais.

A obra é um compilado de momentos, frases e objetos que representam o relacionamento do cantor Santaella com sua namorada. Os cafés fora de hora, os presentes cheios de girassóis e a correria para conseguir ver o por do sol a tempo, mesmo que faltando só vinte minutos, são o que concretiza o enredo da obra. “Passamos muito tempo namorando à distância e sempre procuramos aproveitar muito todos os momentos que conseguíamos passar juntos”, disse o artista.

Com estilo que mescla o Pop e o Rythim & Blues, “Vinte Minutos” foi gravada em 2019 no estúdio Doze Dólares, em São Paulo, com recursos arrecadados via campanha de financiamento coletivo organizada pelo cantor. A produção musical, mixagem e masterização é de Pedro Serapicos. Na parte musical, o single traz Bruno Mattos, no baixo; Lucas Cajuhy, na guitarra; Raphael Pérez, na bateria e Diego Vargas, nos teclados. Santaella também faz os backing vocals da música. A concepção da capa e a programação visual são da Aurora C.O., de Luana Stheling e Bruna Dutra.

O pré-save de “Vinte Minutos” já está disponível nas principais plataformas digitais (Spotify, Deezer, Tidal e Apple Music), pelo link http://ingroov.es/vinte-minutos-santaella

Sobre o artista

O cantor e compositor Santaella começou sua carreira musical aos 11 anos, como vocalista da Banda Sinon. Em 2017, mudou-se para São Paulo, para estudar Música na Faculdade Belas Artes e começou sua carreira solo. Em 2019, foi semi-finalista do reality musical The Four Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel, na Rede Record. Voltou a Manaus em 2020.

Possui oito singles lançados: Hemisfério Hostil (2018), Só Agora (2019), Estado Natural (2019), Vem Cá Me Diz (2020, em dueto com Beatriz Procópio), Não Há Por Que (2020), Horizonte (2021) e É Só Aceitar (2021), além de uma faixa no EP Banzeiro Novo, com a música “Hemisfério Hostil – Ao vivo”, gravada no Teatro Amazonas.

Seu primeiro EP autoral – “Primavera”- está em fase final de produção, com lançamento previsto para o próximo mês, com cinco faixas e um pop cheio de groove numa atmosfera intimista, marcada pelos acordes de jazz dos sintetizadores e o swing das guitarras e baixos.

