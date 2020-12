Novo posto da JUCEA no PAC do Cidade Leste é destacado por Belarmino Lins

Para o deputado estadual Belarmino Lins (PP), a recente inauguração de um posto da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) na estrutura do PAC (Pronto Atendimento ao Cidadão) do Shopping Cidade Leste, será de grande importância para o auxílio às atividades dos microempreendedores da capital do Estado, sobretudo os que atuam nas zonas Norte e Leste.

Ao participar da inauguração do posto, ao lado da presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, e do secretário executivo de cidadania da Sejusc, Joel da Silva Sales, o líder progressista na Assembleia Legislativa elogiou a iniciativa que possibilitará aos pequenos empreendedores amplo atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no posto situado na Avenida Autaz Mirim, 288, bairro Tancredo Neves.

“A partir de agora, graças a parceria da Jucea com a Sejusc, os pequenos empreendedores contarão com melhor estrutura para resolverem suas demandas, e tudo isso ajudará na geração de emprego e renda porque vai estimular a abertura de novas micro e pequenas empresas”, comenta o deputado.

Medalha Ruy Araújo

A inauguração do novo posto da Jucea em Manaus, de acordo com Belarmino Lins, foi apenas o início de uma série de unidades da Jucea a serem inauguradas tanto na capital quanto no interior do Estado. “Tudo isso é fruto do trabalho exemplar da Dra. Maria de Jesus à frente da Junta Comercial do Estado”, assinalou o deputado.

Juíza aposentada da Justiça do Trabalho, Maria de Jesus será agraciada com a Medalha Ruy Araújo, a maior comenda outorgada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A autoria da propositura, aprovada na quinta-feira (16) no Plenário Ruy Araújo, é do deputado estadual Adjuto Afonso (PDT).

Coronel Fabiano

Na última sessão plenária do ano, a Aleam aprovou projeto de resolução de autoria do deputado Belarmino Lins que concede a Medalha Ruy Araújo ao chefe da Casa Militar do Governo do Amazonas, Coronel Fabiano Machado Bó.

O projeto foi subscrito pelos deputados Carlinhos Bessa (PV), Alessandra Campêlo (MDB), Therezinha Ruiz (PSDB), Adjuto Afonso (PDT), Roberto Cidade (PV), Serafim Corrêa (PSB) e Wilker Barreto (Podemos), dentre outros.