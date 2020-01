Você sabia que o Amazonas é o estado que mais consome peixe per capita em todo o Brasil? Cada amazonense come, em média, mais de 30 quilos por ano. Só que, mesmo com esse índice, o estado ainda não é autossuficiente na piscicultura, nem mesmo para o mercado local. Projetos do Inpa, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tentam mudar essa realidade. Veja na reportagem da nossa parceira, TV Encontro das Águas.

fonte: TV BRASIL