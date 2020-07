Novo estilo de Bolsonaro reduz a fervura política e até isola olavistas

É mais importante do que parece a mudança de Jair Bolsonaro, evitando crises ou fazer declarações ásperas “na grade”. Seus posts nas redes sociais ganharam redator profissional e textos sóbrios. Pode parecer que ele atendeu ao general e ministro Augusto Heleno (GSI), que tem apelado, como água mole em pedra dura, por uma atitude estadista. Mas o próprio presidente percebeu que só dependia dele botar a bola no chão, reduzir a fervura política e reverter as avaliações negativas. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Ao telefone, Michel Temer ponderou a Bolsonaro que declarações diárias “na grade” o prejudicavam: “A fala do presidente pauta o País”, lembrou.

Após crítica recente de Olavo de Carvalho, Bolsonaro acha que está dispensando de fazer mesuras ao polemista. Sente-se agora “mais leve”.

O “novo Bolsonaro” faz sucesso entre os que frequentam os corredores do Planalto, que o apelidaram de “Jair do B”.

A mudança de atitude fez bem ao próprio presidente, que se tem mostrado mais bem-humorado no dia-a-dia do Planalto.