Novo defensor-geral será empossado nesta segunda-feira

O novo defensor público geral do Estado, Ricardo Paiva, toma posse nesta segunda-feira (02/03), às 10h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, localizado na avenida Efigênio Salles, 1.155, Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Atual diretor de Planejamento da DPE-AM, Paiva está na instituição desde 2002, quando ingressou como estagiário. Ele trabalhou ainda como assessor jurídico, em cargo de provimento em comissão, antes de ser empossado defensor público em 2005.

A eleição que sagrou Paiva como novo defensor-geral foi realizada em novembro do ano passado. O mandato é de dois anos. A eleição que aclamou Ricardo Paiva como defensor-geral – ele não teve concorrentes – contou com a participação de 100 defensores. Ricardo Paiva recebeu 88 votos. Paiva substitui Rafael Barbosa, que ficou na função de defensor-geral nos últimos quatro anos.