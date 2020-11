Novo Conselheiro Regional Suplente do Crea-AM toma posse

Nesta semana, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), representado por seu presidente, Eng. Afonso Lins, deu posse ao novo Conselheiro Regional Suplente, indicado pela Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, Eng. Quím. Douglas Alberto de Castro. O engenheiro toma posse como suplente da Eng. Quím. Celia Lenzi, na modalidade Engenharia Química.

A solenidade ocorreu na sede do Crea, e contou com a presença da Superintendente Geral, Eng. Carolina Neves e do Eng. Robson Ferreira.

Os conselheiros regionais são os profissionais habilitados, indicados pelas instituições de ensino superior e pelas entidades de classe dos profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências, para compor o Plenário do Crea-AM, e tem como atribuição avaliar e julgar os assuntos referentes à fiscalização e ao aprimoramento do exercício profissional.

*Com informações da assessoria