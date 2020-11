Novas escolas vão reforçar qualidade de ensino nas zonas Oeste e Leste

Em nova vistoria a obras de educação, o prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, esteve nesta quarta-feira, 25/11, no bairro Tarumã, na zona Oeste, onde estão em fase final de construção a escola municipal Francisca Campos e em uma creche, ambas com previsão de entrega para dezembro, e também no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Júlia Barjona, bairro São José, zona Leste. Juntas, as unidades irão oferecer mais de 1,2 mil novas vagas para o ano letivo de 2021.

Com 95% de conclusão, a escola municipal Francisca Campos ganha quatro novas salas de aula e dois vestiários, com ampliação e reforma completa. “Essa unidade recebe uma moderna estação de tratamento de esgoto, para colaborarmos com o meio ambiente. Fico feliz, porque com chuva ou sem chuva, a obra vai ser entregue em dezembro”, ressaltou o prefeito, acrescentando que toda a área do entorno também recebeu os serviços de recapeamento asfáltico da prefeitura.

Após a conclusão do muro, os serviços irão avançar com a instalação de gradis e vidros. A unidade possuía 11 salas, sendo quatro alugadas. Com a reforma, a prefeitura irá devolver o prédio à comunidade com 15 salas, número adequado para receber os 490 alunos, dos ensinos infantil e fundamental, da escola municipal Francisca Campos.

“A comunidade está muito agradecida. Essa obra não parou, e a nossa estrada ainda foi completamente recapeada, além das ruas que não eram asfaltadas, mas agora foram. Então, é uma série de vitórias para os moradores”, comentou o microempresário Sandoval Lopes, morador do bairro Tarumã, próximo à escola.

Ainda no Tarumã, o prefeito vistoriou as obras da creche em construção no bairro, que abrigará 200 crianças da educação infantil e que tem 70% de execução com instalação de esquadrias, pinturas e acabamentos. “Essa é mais uma creche que entregaremos. A unidade terá seis salas de aula, playground, um espaço muito confortável. Estou animado porque essa obra também será entregue em dezembro. Já estamos com o piso concluído e realizando alguns acabamentos”, explicou Artur Neto.

Cmei Júlia Barjona

Durante as vistorias de rotina às obras realizadas pela Prefeitura de Manaus, Artur Neto ainda esteve no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Júlia Barjona, no São José, que já chega a 75% de execução, entrando na fase de cobertura e acabamento.

O projeto conta com 11 salas de aula, duas salas multiuso e uma de informática, além disso, dispõe de espaços administrativos completos, com sala de professores, pedagogia, secretaria, auditório e amplo refeitório. O Cmei terá capacidade de atendimento para 528 alunos, nos turnos matutino e vespertino.

“Estamos em fase de acabamento, com a realização de revestimentos, mas a parte mais difícil já foi feita. Uma grande obra que estava no chão e a colocamos em pé”, comentou o prefeito, que também esteve na rua Careiro, próximo à escola, para ver os trabalhos finais do recapeamento de 1,5 quilômetro de via, ligando os bairros São José 1 e 2.

