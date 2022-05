Nova linha de ônibus irá atender a Ponta Negra

A partir da próxima segunda-feira, 9/5, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), coloca em operação uma nova linha de ônibus, a 642 – T3/Avenida do Turismo/Ponta Negra, que irá reforçar o itinerário da linha 641 – T4 – T3 – aeroporto – Ponta Negra.

A linha 642 partirá do Terminal de Integração 3 (T3), no Cidade Nova, zona Norte, e, praticamente, fará o mesmo itinerário da 641, a partir do T3. A diferença é que a nova linha (642) não atenderá o conjunto Alphaville, no bairro Ponta Negra, e irá operar apenas em horários de pico, pela manhã e no período da tarde.

“Com o início da operação da nova linha 642, a eficiência da linha 641, a partir do T3, irá atender muito bem quem se desloca até a avenida do Turismo e a Ponta Negra”, observa a chefe da Divisão de Transporte Coletivo do IMMU, Eliete Miranda.

Alterações

Também a partir da próxima segunda-feira, as linhas 003 e 006 terão seus itinerários alterados para atender comunidades que acessam estradas e ramais ao longo da avenida do Turismo, na zona Oeste. A linha 003 passará a atender o ramal do Cetur e praia Dourada e por sua vez, a linha 006 a marina Tauá e o conjunto Alphaville.

O IMMU mantém o atendimento pelo telefone 118 para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte coletivo.

*Com assessoria