Nova estação de água no Monte das Oliveiras beneficia 40 mil pessoas

Moradores de bairros da zona Norte de Manaus estão próximos de ganhar uma melhoria no abastecimento de água da região. Aproximadamente 40 mil pessoas serão beneficiadas com a nova estação elevatória de água tratada que está sendo construída no reservatório do Monte das Oliveiras, localizado na rua Guarapuava.

As obras estão em fase final e a nova estrutura entrará em operação neste mês de fevereiro. A modernização da elevatória vai ampliar a oferta de água tratada na região, garantindo uma distribuição com maior regularidade e com pressões equilibradas durante todo o dia. Entre outros benefícios, a nova estrutura reduz a possibilidade de vazamentos e manutenções emergenciais no sistema Monte das Oliveiras. Os bairros que serão beneficiados diretamente pela intervenção são Monte das Oliveiras, Vila da Barra, Conjunto Carlos Braga e Nova Cidade.

A estação elevatória conta com dois novos motores, sendo um reserva. Cada um dos motores tem 75 cavalos de potência. Os novos equipamentos triplicam a capacidade de bombeamento de água para o sistema Monte das Oliveiras, que pode funcionar com maior segurança operacional. O reservatório no local tem capacidade para armazenar 4,5 milhões de litros de água tratada.

As interligações para conectar a nova elevatória ao sistema foram realizadas nas últimas semanas. Alguns testes devem ser realizados na estrutura antes da operação iniciar. “Identificamos que essa região precisava passar por melhorias. A zona Norte de Manaus é a área para onde a cidade mais cresceu nos últimos anos. Por isso, é necessário realizar essas obras de modernização, como essa no Monte das Oliveiras, para garantir que todos sigam tendo acesso a água tratada, de maneira padronizada e sem intermitências”, detalhou Diogo Freitas, gerente operacional da Águas de Manaus.

PROGRAMA + ÁGUAS

Outros sistemas de abastecimento da região, como o Mundo Novo, passaram por modernizações semelhantes nos últimos meses. O pacote de melhorias que vem sendo implantado pela Águas de Manaus na cidade é resultado do programa “+ Águas”. Bairros como Parque São Pedro, José Bonifácio, Cidade Nova, conjunto Buritis e Cidade de Deus, já foram beneficiados com intervenções do “+ Águas”. Até o ano que vem, mais de R$ 105,6 milhões serão investidos para modernizar e expandir o sistema de abastecimento da cidade.

Além das melhorias em sistemas já existentes, o “+ Águas” também está construindo novos sistemas hidráulicos para abastecer comunidades que ainda não são atendidas pela concessionária. Mais de 30 áreas da cidade, entre conjuntos e novos bairros, já foram mapeados e receberão as obras de infraestrutura de água. Esse trabalho envolve a implantação de mais de 260 km de novas redes de água tratada, em locais como as comunidades Coliseu I, II, III, João Paulo IV e Parque Mauá.

