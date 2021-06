Nova Era abre 50 vagas para profissionais de diversas áreas

O Nova Era busca agregar em seu quadro de colaboradores profissionais que contribuam com o desenvolvimento dos negócios.

O Grupo Nova Era está abrindo 50 vagas de emprego. As oportunidades disponíveis são para profissionais de diversas áreas e têm o objetivo de reforçar o quadro de colaboradores, nos diferentes segmentos em que o grupo atua.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar no site www.supernovaera.com.br. Neste canal são divulgadas regularmente as oportunidades oferecidas pela empresa.

O Grupo Nova Era, que já atua nos segmentos de atacado e varejo, com as marcas Superatacado Nova Era, Pátio Gourmet e Barato e Pronto, vem expandindo os negócios e agora opera também nas áreas de energia solar e financeira, com o Teu Card, cartão próprio da rede.

Em Manaus, o grupo mantém 03 unidades do Pátio Gourmet, 09 da marca Barato e Pronto e 10 lojas do Superatacado Nova Era. Em Boa Vista, Roraima, são duas unidades do superatacado e, em Porto Velho, Rondônia, são mais três.

Com um crescimento consistente e que continuou, mesmo com os desafios impostos pela pandemia de coronavírus, o Nova Era busca agregar em seu quadro de colaboradores profissionais que contribuam com o desenvolvimento dos negócios.