Nova equipe de técnicos da Saúde visita municípios com baixa cobertura vacinal no AM

Uma nova equipe de técnicos da saúde segue, neste domingo (06/03), para sete municípios do Amazonas que integram o grupo de 35 municípios prioritários com cobertura vacinal contra Covid-19 abaixo de 50%. As visitas técnicas incluem profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os técnicos seguem para Manacapuru, Beruri, Tefé, Caapiranga, Japurá, Maraã e Uarini, retornando para Manaus no dia 12 de março. O objetivo é fortalecer as ações de controle da Covid-19 nessas localidades e intensificar a vacinação contra a infecção nos municípios, identificando e reforçando as estratégias realizadas pelas secretarias municipais de saúde.

“O Governo do Estado segue atuando, através de técnicos da SES-AM e da FVS, para atender as necessidades dos municípios do Amazonas com baixa cobertura vacinal. Precisamos dar todo suporte para que a vacinação alcance o maior número de pessoas e que os dados possam ser inseridos nos sistemas para avaliação completa da cobertura vacinal contra a Covid-19 em todo o Estado”, disse o secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad.

Essa é a terceira equipe de técnicos que estão atuando na fortificação das ações de vacinação. Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o ciclo de visitas se encerra neste mês de março, quando será possível obter panorama dos 35 municípios prioritários para o fortalecimento da vacinação.

“Entre os municípios que já foram visitados, os desafios são semelhantes e envolvem, principalmente, falta de conectividade com a internet para inserção de dados das fichas de vacinação em sistema de informação. Inclusive, a situação é tão completa que já recebemos algumas fichas para dar suporte à digitação vinda de municípios”, afirma Tatyana.

Outras estratégias adotadas para fortalecimento da vacinação nos municípios prioritários incluem visitas às unidades de saúde verificando os fluxos de atendimento, às estratégias adotadas para identificar quem ainda não está vacinado e a conscientização sobre a importância da vacina contra a disseminação do novo coronavírus na população.

Cronograma

São 35 municípios prioritários com cobertura vacinal contra Covid-19 em até 50% que estão recebendo técnicos da SES-AM e da FVS-RCP.

De 7 a 16 de fevereiro, receberam as visitas técnicas da FVS-RCP e da SES-AM os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Coari, São Paulo de Olivença, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Atalaia do Norte, Ipixuna e Guajará. Essa segunda equipe técnica segue, de 20 a 25 de fevereiro, até Codajás, Barcelos, Pauini, Amaturá, Lábrea, Anamã e Boca do Acre.

Em março, serão visitados os municípios de Alvarães, Anori, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Envira, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Japurá, Beruri, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Uarini.

*Com assessoria