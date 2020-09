Nova ação do Serasa Limpa Nome permite quitar dívidas com até 50% de desconto

O Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, acaba de divulgar mais uma grande oportunidade para quem quer se livrar das dívidas. Em uma ação conjunta com os parceiros Ativos S.A. e Recovery, os consumidores que tiverem débitos com ambas poderão ganhar 50% de desconto – ou mais – se pagarem a partir desta quarta-feira (16).

A iniciativa contempla dívidas, que, em sua maioria, são dos segmentos financeiros, comerciais e de serviços (lojas, cartões de crédito, cheque especial, empréstimos e contas). Vale lembrar que apenas no mês de agosto, a plataforma foi responsável por negociar mais de 2.9 milhões de dívidas de R$200,00 a R$1.000,00, por apenas R$ 100.

Segundo Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome, a ação visa ajudar ainda mais brasileiros a se livrarem das dívidas. “Temos estudado o perfil dos consumidores e o comportamento deles em relação às oportunidades de pagamento de dívidas, para criar sempre novas opções que auxiliem a população a limpar seu nome neste momento de pandemia, e retomar o consumo e o crédito. Com a ajuda dos nossos parceiros, seguimos na missão de ofertar condições imperdíveis de negociação e sabemos que isso faz muita diferença na vida de tantos brasileiros”, afirma Lopes.

Para que o consumidor possa aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome e verificar se possui alguma dívida em seu CPF; se houver alguma que seja da Ativos S/A ou da Recovery, aparecerá automaticamente.

Para assegurar uma jornada digital simples e segura, além de evitar que os usuários caiam em golpes que levam o nome da empresa, a Serasa criou um roteiro prático para que os consumidores possam aproveitar a oportunidade:

1º Passo

Acessar o site serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida. Com o boleto, o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco em que tiver conta, que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir a via e pagar na agência ou nas casas lotéricas.