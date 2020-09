Nota de R$ 200 entra em circulação

Depois de muito suspense e questionamentos, o Banco Central revelou nesta quarta-feira, 2, às 13h30, a nova nota de 200 reais. Serão colocadas em circulação a partir desta quarta, até o fim do ano, 450 milhões de notas, que terão o lobo-guará em sua face.

O Banco Central divulgou na cerimônia o desenho da nova cédula, bem como detalhes que buscam impedir a sua falsificação.

É preciso olhar a cédula contra a luz e verificar se há uma marca d’água. E passar os dedos sobre a sua face e perceber elementos em alto relevo. São duas características presentes nas notas verdadeiras.

O lançamento da nova nota de 200 reais — a sétima da família do real — no fim de julho foi seguido de muita resistência. Organizações de combate à corrupção e integrantes do Ministério Público criticaram a decisão do BC, alegando que a nota facilitaria a lavagem de dinheiro.

Uma ação protocolada pelos partidos PSB, Rede e Podemos no Supremo Tribunal Federal (STF) tenta impedir a entrada em circulação da nova cédula, mas não havia sido julgada até a noite da terça-feira.

Outra crítica apontava para o aumento da digitalização dos meios de pagamento como razão para que o BC não precisasse colocar a nota em circulação.

O Banco Central, por sua vez, argumenta que a concessão do auxílio emergencial a cerca de 60 de milhões de brasileiros desde abril e o aumento do hábito de guardar dinheiro em casa — prática conhecida como entesouramento — deram base à decisão.

E justificou que cancelar a circulação causaria prejuízo milionário aos cofres públicos, na medida em que cerca de 20 milhões de notas de 200 reais já foram produzidas.

A nota tem tons de cinza, azul e sépia e traz o animal lobo-guará porque ele ficou entre os animais mais votados em uma pesquisa feita pelo Banco Central na época do lançamento das notas de R$ 2 e R$20, que tem a ilustração de uma tartaruga-marinha e de mico-leão-dourado.

A cédula tem as mesmas dimensões que a nota de R$ 20, o que facilitou sua produção.

Elementos de segurança

Marca d’água e quebra cabeça

Assim como todas as cédulas da família do real, a de 200 reais também tem a marca d’água. Além disso, tem uma espécie de “quebra-cabeça”, que forma o número 200 no lado superior esquerdo.

Número que muda de cor

Repare na barra brilhante que parece rolar pelo número e na mudança de cor, do azul para o verde.

Número escondido

Coloque a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um local bem iluminado, e veja o número 200 que está oculto no lado direito da cédula.

Alto-relevo

Passe os dedos sobre o lobo-guará, o número de 200 e sobre a inscrição Banco Central do Brasil no lado da nota em que aparece o animal. No lado da efígie da República, o relevo está na inscrição República Federativa do Brasil, nas flores e folhas nas laterais e em “200 reais”.

Fonte: Exame