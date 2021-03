“Nossos nomes são limpos”, dizem Átila e Belarmino Lins, rebatendo notícia falsa

A propósito de matéria publicada na edição de hoje (01/03), no portal O Poder, os irmãos deputados Belarmino Lins (PP) e Átila Lins (PP) esclarecem o seguinte:

“A matéria possui dados incorretos. Na verdade, o deputado federal Átila Lins é detentor de três mandatos de deputado estadual e foi duas vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) durante governo de Amazonino Mendes. Ele exerce o seu oitavo mandato como deputado federal no Congresso Nacional, em Brasília. Já o deputado estadual Belarmino Lins foi eleito pela primeira vez em 1990, tomou posse em 1991 e presidiu a Assembleia Legislativa por três vezes (2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010) sob o governo do hoje senador Eduardo Braga (MDB). Átila, na verdade, exerce o seu décimo primeiro mandato parlamentar, enquanto Belarmino cumpre o seu oitavo mandato na Aleam.

“Sobretudo, agradecemos ao eleitorado amazonense tanto da capital quanto do interior do Estado, e temos muito orgulho de nossa longevidade no Congresso e na Aleam, sempre trabalhando com empenho, responsabilidade e respeito, correspondendo às expectativas de milhares de amazonenses que depositaram suas esperanças em nossos mandatos.

“Ao longo de nossas trajetórias, sempre recebemos subsídios iguais a todos os parlamentares, temos os nossos nomes limpos, como podem atestar os órgãos de Justiça. Átila Lins nunca teve o constrangimento de enfrentar processos, nem quando era deputado estadual e nem enquanto federal, o mesmo ocorrendo com Belarmino Lins.

Na matéria veiculada há um erro grasso, já que o nosso irmão, Dr. George Lins de Albuquerque, caçula de uma família de nove irmãos, em nenhum momento saiu candidato ou disputou qualquer mandato eletivo. Quem saiu candidato a vice-prefeito foi o Dr. George Lins de Albuquerque, professor universitário, médico, com 12 anos de especialização, com especialização em urologia e pós graduação e residência em cirurgia robótica, concursado e pronto para servir ao Amazonas e aos amazonenses salvando vidas e amenizando sofrimentos. Este foi quem disputou a recente eleição municipal majoritária, formando chapa encabeçada pelo deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD)”.