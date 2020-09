‘Nossa candidatura é a que mais cresce’, diz Ricardo Nicolau sobre primeira pesquisa DMP/Tiradentes

Último a se lançar na corrida eleitoral, o candidato a prefeito de Manaus pela coligação ‘Pra Voltar a Acreditar, Ricardo Nicolau, largou em curva ascendente e já mostra potencial para chegar aos primeiros lugares, aparecendo com 5% das intenções de votos e uma das menores rejeições na primeira pesquisa DMP/Tiradentes, publicada na manhã desta segunda-feira, 28.

Por meio de suas redes sociais, Ricardo Nicolau comentou os primeiros números divulgados após o início do período eleitoral. “A nossa candidatura é a que mais cresce. Só tenho a agradecer o apoio, o carinho da população da cidade de Manaus. Nós estaremos juntos até o final, com propostas, com ideias, com muita energia e muita força para transformar a nossa cidade numa cidade muito melhor”, disse.

Na pesquisa estimulada, o candidato figura na quarta colocação, com 5% das intenções de votos, ao lado de Capitão Alberto Neto (PRB), Coronel Menezes (Patriota) e Alfredo Nascimento (PL). Na espontânea, Ricardo Nicolau também segue em quarto lugar, com 1,1%, na frente de Coronel Menezes e Alberto Neto, ambos com 0,7%, e Alfredo Nascimento, com 0,6%.

Ricardo Nicolau tem, também, um dos menores índices de rejeição das pessoas ouvidas pela pesquisa DMP/Tiradentes, com apenas 2%, enquanto os candidatos Amazonino Mendes, Alfredo Nascimento e David Almeida aparecem no topo da lista de quem os eleitores “não votariam de jeito nenhum”, com 23%, 19% e 8%, respectivamente.

Caminho certo – O projeto de Ricardo Nicolau foi lançado oficialmente no dia 31 de julho, há menos de dois meses. “Estamos apenas no segundo dia da campanha eleitoral e a nossa candidatura foi a última a ser lançada. Há candidatos trabalhando seus nomes há mais de dois anos e a população já os conhecem. Esses números demonstram que estamos no caminho certo”, observou.

Especialistas apontam que o cenário eleitoral continuará mudando, especialmente quando começar a propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, no dia 9 de outubro. A coligação de Ricardo Nicolau e seu candidato a vice, Dr. George Lins, – composta por PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT – detém o maior tempo entre as demais, com os maiores programas de TV e inserções diárias.

A pesquisa DMP/Tiradentes foi realizada no período de 22 a 25 de setembro e ouviu 1.003 eleitores de todas as zonas da cidade. O estudo foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) com o número AM-01820-2020.