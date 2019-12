Nos EUA, homem rouba banco e joga dinheiro na rua aos gritos de “Feliz Natal”

Um homem de barba branca roubou um banco de Colorado, nos Estados Unidos, na segunda-feira (23), dois dias antes do Natal. Em vez de guardar o fruto do roubo, ele jogou o dinheiro para cima no meio da rua aos gritos de “Feliz Natal!”, segundo contaram testemunhas.

A polícia confirmou em um comunicado que um “homem branco idoso” roubou o Academy Bank em Colorado Springs, depois de ameaçar os funcionários com uma arma. Não foi informado o valor roubado. Segundo a imprensa norte-americana, um homem de 65 anos, identificado como David Wayne Oliver, foi preso na sequência em um Starbucks perto do banco. Os policiais disseram à imprensa que o homem não estava armado no momento da prisão. Testemunhas disseram ao jornal Denver Post que os pedestres tentaram devolver parte do dinheiro roubado ao banco. Contudo, milhares de dólares ainda estão desaparecidos, disse um policial ao Denver Post. FONTE: AFP