No Rio, câmeras vão transmitir imagens do carnaval em tempo real na internet

Mijões, brigões e quem gosta de pular a cerca que se cuide neste carnaval. Os megablocos terão espiões infiltrados a partir deste sábado, e as imagens podem ser acompanhadas em tempo real na internet, pela plataforma Youtube. É possível ver em tempo real e aproximar as imagens. Dependendo do computador e aparelho celular, pode-se até mesmo identificar os rostos.

O monitoramento será feito por um equipamento chamado mochilink, que consiste em uma mochila com duas câmeras, sendo uma de 360 graus, conforme adiantou a coluna “Extra, Extra”, de Berenice Seara, publicada neste sábado no jornal “Extra”.

Os testes começaram neste sábado em um bloco de São Conrado, o Chame Gente. O monitoramento terá início oficialmente no dia 8. Segundo a secretaria de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, o objetivo é acompanhar problemas comuns em megablocos, como brigas, xixi na rua, foliões passando mal em meio à multidão.

As imagens serão acompanhadas em tempo real por órgãos da prefeitura no Centro de Operações Rio. Ao detectar algum problema, a informação será passada para o gabinete especial de carnaval, formado por várias secretarias, que vão acionar os agentes que estão nos blocos. Por exemplo, a Comlurb no caso de lixo; a Secretaria de Ordem Pública se houver ambulante ilegal.

— A ideia é trabalhar de forma integrada para coibir furtos, desordem, além de problemas de trânsito e de limpeza. Esse gabinete vai funcionar em tempo integral para agilizar a operação da prefeitura no carnaval — disse Felipe Michel, secretário de Eventos, que acompanhou o primeiro dia de testes.

Michel explica que é possível aproximar as imagens para ver o rosto dos foliões, o que vai auxiliar na fiscalização, porém esclarece que não se trata de reconhecimento facial. Os blocos que terão o folião espião serão definidos a cada semana.

fonte: O GLOBO