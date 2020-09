No Nova Esperança, casa em situação precária recebe ação solidária da Aitas

No último sábado (5), Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais do Estado do Amazonas (AITAS-AM), com a participação do seu fundador e professor da UEA, Estanislau Sanches, esteve na rua Santana, nº 2C, esquina com a Rua Gama Farias, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, promovendo ações de impacto social e conhecendo a realidade de muitas pessoas que passam necessidade frente a problemas recorrentes nos bairros da capital. Foram entregues uma tampa de bueiro, o corrimão, além da prestação assistêncial à Dona Maria, 93, cuja casa estava em situação precária.

“A possibilidade em atenuar as dificuldades de locomoção da moradora, uma idosa, nos deixa muito entusiasmado com um pequeno gesto, mas com alcance inimaginável, pretendo participar em outras ações”, afirmou Douglas Evangelista, estagiário do décimo período de Engenharia Civil da UniNilton Lins.

A engenheira Sigliany Galvão destacou ser importante trazer os estagiários para o campo porque além do aprendizado em conjunto diante das dificuldades se tem uma aula de cidadania.

“Empregamos nosso conhecimento técnico em prol das pessoas que necessitam, nesse caso auxiliar na melhoria de condições para a moradora, isso nos realiza e transforma”, disse a engenheira Luciane Oliveira.

A estagiária Larissa Marques ressaltou a importância da realização em conjunto do aprendizado e cidadania aplicada, onde se aprende a ser mais profissional e humano.

“São muitas as contribuições Profissionais, engajamento de pessoas que saem de sua zona de conforto e se lançam para trazer boas novas as pessoas”, finalizou a engenheira Aline Pedraça.